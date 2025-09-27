Τα παιδιά και οι έφηβοι παραμένουν εκτεθειμένοι σε σοβαρούς κινδύνους στο Instagram, παρά την εισαγωγή νέων εργαλείων ασφαλείας που αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό «αναποτελεσματικά», σύμφωνα με έρευνα με επικεφαλής τον πρώην μηχανικό της Meta Arturo Béjar, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει κατά της εταιρείας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η ανασκόπηση – που διεξήχθη με τη συνεργασία πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ιδρυμάτων όπως το Molly Rose Foundation – αξιολόγησε 47 εργαλεία ασφαλείας της πλατφόρμας.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά: το 64% κρίθηκε αναποτελεσματικό, με 30 εργαλεία να μπαίνουν στην «κόκκινη κατηγορία» επειδή είτε μπορούσαν να παρακαμφθούν σε λιγότερο από τρία λεπτά είτε είχαν διακοπεί.

Μόλις 8 θεωρήθηκαν πραγματικά λειτουργικά.

Σύμφωνα με την έκθεση, ενήλικοι μπόρεσαν να στείλουν μηνύματα σε ανήλικους χρήστες, παρότι αυτό υποτίθεται ότι ήταν μπλοκαρισμένο.

Παράλληλα, το εργαλείο «hidden words» απέτυχε να φιλτράρει προσβλητική γλώσσα, καθώς οι ερευνητές μπόρεσαν να στείλουν ιδιαίτερα βίαια και σεξιστικά μηνύματα χωρίς καμία προειδοποίηση ή μπλοκάρισμα.

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι συνέχισαν να προτείνουν περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονία, διατροφικές διαταραχές και παράνομες ουσίες.

Η έρευνα εντόπισε επίσης ότι πολλά από τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου, τα οποία παρουσιάστηκαν ως λύση στην εθιστική χρήση, είτε έχουν εγκαταλειφθεί είτε έχουν μετονομαστεί, ενώ εκατοντάδες βίντεο με ανήλικους κάτω των 13 ετών εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, παρά τις υποσχέσεις της Meta.

Στον πρόλογο της έκθεσης, οι Ian Russell και Maurine Molak, γονείς παιδιών που αυτοκτόνησαν έπειτα από διαδικτυακή παρενόχληση, χαρακτήρισαν τα μέτρα της Meta «τραγικά αναποτελεσματικά», ζητώντας ενίσχυση του Online Safety Act και πιο αυστηρή εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom.

Η Meta απέρριψε κατηγορηματικά τα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση «παραποιεί τα δεδομένα» και επιμένοντας ότι οι έφηβοι που χρησιμοποιούν τους νέους λογαριασμούς προστατεύονται από ανεπιθύμητο περιεχόμενο και έχουν εργαλεία γονικού ελέγχου.

«Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα εργαλεία μας και καλωσορίζουμε την εποικοδομητική κριτική, αλλά η συγκεκριμένη έκθεση δεν είναι κάτι τέτοιο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι, βάσει του Online Safety Act, οι πλατφόρμες έχουν πλέον νομική υποχρέωση να προστατεύουν τους νέους από βλαβερό περιεχόμενο, με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ofcom: «Οι κανόνες μας απαιτούν έναν σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».