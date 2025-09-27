Στη ραγδαία επιδείνωση του καιρού που μας έρχεται από την Ιταλία και η οποία θα ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου (27/09) και αναμένεται να κρατήσει ως το βράδυ της Κυριακής αναφέρονται οι μετεωρολόγοι στις προγνώσεις τους, ενώ επί ποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Από τη δυτική Ελλάδα

Αισθητά φθινοπωρινός ο καιρός από αύριο, Σάββατο (27/09), καθώς έντονα φαινόμενα, κυρίως καταιγίδες, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η μεταβολή θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα, με τις βροχοπτώσεις να εξαπλώνονται στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές.

Επικίνδυνος καιρός

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχουμε έναν «ακραία επικίνδυνο καιρό μπροστά μας» και μιλάει για ανέμους σε επίπεδο θυέλλης αλλά και ισχυρές και συνεχόμενες βροχές.

Εδώ και αρκετές μέρες έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό να στροβιλίζεται κοντά στην περιοχή της Ιταλίας, ταυτόχρονα όμως σήμερα Παρασκευή (26/09) αναπτύσσεται μεγάλη βαροβαθμίδα. Προς την περιοχή του Αιγαίου, πυκνώνουν οι «ισοβαρείς καμπύλες», αναπτύσσεται δηλαδή μεγάλη διαφορά πίεσης. Άρα, λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά για το Αιγαίο, αναφέρει στην πρόγνωση του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Από το Σάββατο (26/09) έρχεται η κακοκαιρία με τις βροχές, που θα απασχολήσει όμως κυρίως, για το μέγιστο των εντάσεων των φαινομένων τη Δυτική Ελλάδα.

Με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει ραγδαία, ξεκινώντας με τους βοριάδες από σήμερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποεί στη συνέχεια για το ενδεχόμενο «να έχουμε απαγορευτικό» για κάποιες γραμμές μέσα στο Αιγαίο. «Σήμερα έχουμε μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου, πράγμα που συνεπάγεται βοριάδες οι οποίοι αργότερα θα φτάσουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης, για αυτό και είπαμε κυρίως για το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο» αναφέρει.

Οι μετακινήσεις

Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος του OPEN προειδοποιεί, ότι «όσοι αναμένετε να μετακινηθείτε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ώστε να έχετε μια καλή εικόνα σχετικά με την εξέλιξη των βοριάδων».

«Κατά τα άλλα σήμερα, οι βροχές θα είναι σχετικά λίγες, θα αφορούν κυρίως την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, τον «καιρό του Βοριά» δηλαδή, και από αύριο μεσημέρι απόγευμα, μας έρχεται μία κακοκαιρία από Νότια της Ιταλίας η οποία έχει αρχίσει να σχηματίζεται και θα ενταθεί καθώς θα συναντήσει τα θερμά νερά του Ιονίου πελάγους» τονίζει.

«Τα μοντέλα δίνουν σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αναφέρει πως «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές.