Ο Σέρχιο Μπουσκέτς ανακοίνωσε ότι σταματάει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Ισπανός διεθνής μέσος μοιράστηκε με ένα VIDEO στα social media με τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Ο Μπουσκέτς αγωνίστηκε 722 φορές με την Μπαρτσελόνα (τρίτος σε συμμετοχές πίσω μόνο από τους Μέσι και Τσάβι) και πέτυχε 18 γκολ, ενώ με την Ίντερ Μαϊάμι έπαιξε 105 φορές και σημείωσε ένα γκολ. Τη φανέλα με το εθνόσημο της Ισπανίας τη φόρεσε 143 φορές με απολογισμό δύο γκολ.

Το πλούσιο παλμαρέ του Ισπανού: