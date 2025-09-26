Η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει το απόγευμα της Τρίτης (30/9) με πτήση τσάρτερ για τη Γαλικία, σε ένα απαιτητικό ταξίδι λόγω της μεγάλης απόστασης.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο της UEFA, η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα, αλλά και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (1/10), στις 19:15 θα μιλήσει ο Ρουμάνος τεχνικός και εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών στο γήπεδο της Θέλτα, ενώ στις 20:00 θα διεξαχθεί η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο «Μπαλαΐδος».

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00) ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Γαλιθιάνους, σε μια δύσκολη αποστολή που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την ευρωπαϊκή συνέχεια του Δικεφάλου φέτος.

Η επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (3/10), αφού το παιχνίδι στο Βίγκο ειναι πολύ αργά και θα υπήρχε σημαντική ταλαιπωρία στο ενδεχόμενο να μπει η ομάδα στο αεροπλάνο και να φτάσει στην βάση της τα ξημερώματα.

Η αναμέτρηση στο Βίγκο δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης, καθώς ακολουθεί αμέσως μετά το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (Κυριακή, 5/10) για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο Δικέφαλος καλείται να αλλάξει γρήγορα «τσιπάκι» και να διαχειριστεί δύο απαιτητικές αναμετρήσεις μέσα σε λίγες ημέρες, που μπορεί να καθορίσουν τη δυναμική της σεζόν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.