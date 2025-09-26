Δημοφιλή
Μισθωτήρια συμβόλαια: Πρόστιμο 100€ στον ιδιοκτήτη για εκπρόθεσμη υποβολή - Χωρίς τροποποιητική η επιστροφή ε
Τα μερομήνια προέβλεψαν την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου – Ο χειμώνας 2025-2026 έρχεται δυναμικά
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας: Δεκτό το αίτημα για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Αποχωρήσεις από την αίθουσα πριν από την ομιλία Νετανιάχου (βίντεο)
Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Ποιοι συμμετέχουν
Χρήστος Κόντης: Μπορεί να γίνει ο νέος Ρότσα για τον Παναθηναϊκό;
Στις 12 Μαρτίου 1994 ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία από τον Απόλλωνα, ένα αποτέλεσμα που αποδείχτηκε η τελευταία σταγόνα που έπεφτε στο ποτήρι της υπομονής του Τριφυλλιού. Είχαν προηγηθεί η ήττα από την Ξάνθη και η ισοπαλία με τον ΟΦΗ. Επτά χαμένοι βαθμοί που ουσιαστικά του στερούσαν τον τίτλο. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έλαβε τότε […]
Τουρκική Ομοσπονδία: Αίτημα σε FIFA και UEFA για αποκλεισμό του Ισραήλ
Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου απέστειλε επιστολή σε FIFA και UEFA, με την οποία ζητά τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.
Άρνε Σλοτ: «Ο Εκιτικέ δεν θα πληρώσει πρόστιμο, ζήτησε συγγνώμη και έχει δικαίωμα στο λάθος»
Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, σε πλήρη ανατροπή του θέματος, δήλωσε πως ο παίκτης δεν θα τιμωρηθεί, καθώς απολογήθηκε για το λάθος του.
Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η αποστολή για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Λεβαδειακό (27/9 , 18:00), στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής της Superleague. Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρόλευκων»: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι. #OLYLEV: […]