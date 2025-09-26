Σε μόλις 13 αγώνες με τη φανέλα του Δικεφάλου ο έμπειρος κίπερ κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε εννέα περιπτώσεις. Τρεις αγώνες την περσινή σεζόν και επτά φέτος. Αυτό το επίτευγμα αντιστοιχεί σε ένα εξωπραγματικό ποσοστό της τάξης του 69%, ένα ποσοστό που όχι μόνο τον ξεχωρίζει, αλλά τον τοποθετεί στην κορυφή της λίστας των τερματοφυλάκων με τα περισσότερα clean sheets στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε τους τερματοφύλακες που τον ακολουθούν στη συγκεκριμένη κατάταξη. Σύμφωνα με την έρευνα της σελίδας έρευνας στατιστικών και ιστορίας του ΠΑΟΚ «Η Ασπρόμαυρη Βίβλος» ο Παβλένκα έχει αφήσει πίσω του ήδη στα πρώτα του 13 ματς στον Δικέφαλο παίκτες-σύμβολα με μακρά και επιτυχημένη πορεία.

Ο Κώστας Χαλκιάς, ένας από τους πιο σημαντικούς τερματοφύλακες του συλλόγου, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 53% σε 125 αγώνες. Η διαφορά των 16 ποσοστιαίων μονάδων υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος του Παβλένκα. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν ο Μλάντεν Φούρτουλα και ο Ρενέ Ντεκ με 49%, ενώ ο Απόστολος Φίλης έχει 46%.

Η παρουσία ονομάτων που κατέκτησαν τίτλους με τον ΠΑΟΚ όπως ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης (43%) και ο Παναγιώτης Γλύκος (44%) στη λίστα αυτή, αναδεικνύει την κλάση του Παβλένκα ο οποίος, παρά τον μικρό αριθμό συμμετοχών, έχει θέσει έναν πήχη που μοιάζει αξεπέραστος.

Η επίδοση του Τσέχου προφανώς και δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την αμυντική του σταθερότητα, την ικανότητά του να οργανώνει την άμυνα, αλλά και τη συμβολή της συνολικής αμυντικής λειτουργίας της ομάδας.

Σε κάθε αγώνα, ο Τσέχος τερματοφύλακας δείχνει σιγουριά, ψυχραιμία και άριστη τοποθέτηση, στοιχεία που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ένα τόσο υψηλό ποσοστό. Το ρεκόρ του δεν είναι απλώς ένα στατιστικό· είναι η απόδειξη της αξίας του και ένα δείγμα του πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η παρουσία ενός ποιοτικού τερματοφύλακα για την επιτυχία μιας ομάδας.

Η λίστα των κορυφαίων 30 τερματοφυλάκων με βάση το ποσοστό των clean sheets (με ελάχιστο όριο τις 10 συμμετοχές) αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Κορυφαία Πεντάδα: Μετά τον Παβλένκα που βρίσκεται στην κορυφή, η λίστα περιλαμβάνει ονόματα που άφησαν εποχή. Ο Χαλκιάς, ο Φούρτουλα, ο Ντεκ και ο Φίλης συνιστούν μια πεντάδα που αντικατοπτρίζει διαφορετικές περιόδους του συλλόγου, με τον καθένα να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο στην αμυντική του λειτουργία.

Η παρουσία του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην 30η θέση, με ποσοστό 35% σε 139 συμμετοχές, δείχνει τη διάρκεια και τη συνέπειά του. Αντίστοιχα, οι επιδόσεις των Αλέξανδρου Πασχαλάκη (43%) και Παναγιώτη Γλύκου (44%) επιβεβαιώνουν την καθοριστική τους συμβολή στην πρόσφατη ιστορία του ΠΑΟΚ, ειδικά κατά τις περιόδους κατάκτησης τίτλων.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τερματοφύλακες όπως ο Νίκος Μιχόπουλος (42% σε 233 συμμετοχές) και ο Γιάννης Γκιτσιούδης (40% σε 157 συμμετοχές), οι οποίοι υπερασπίστηκαν την εστία του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια, καταγράφοντας εκατοντάδες συμμετοχές.

Ο υψηλός αριθμός συμμετοχών κάποιων τερματοφυλάκων, όπως ο Φούρτουλα (277) και ο Νίκος Μιχόπουλος (233), καθιστά τα ποσοστά τους ακόμα πιο εντυπωσιακά, καθώς η διατήρηση ενός καλού ποσοστού σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Συνολικά, τα στατιστικά αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της θέσης του τερματοφύλακα και υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία του εξαρτάται από την ατομική του κλάση, αλλά και από την ομαδική δουλειά στην άμυνα. Ο Γίρι Παβλένκα με το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτό το εξωπραγματικό ποσοστό και στο μέλλον, κατακτώντας και κάποιον τίτλο με τον Δικέφαλο.