Ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του και ο αριθμός των μεταγραφών σταμάτησε στις 18. Εάν στην σχετική λίστα μπει και ο προβιβασμός του Σαραφιανού Παπασαραφιανού από την Κ-19, τότε υπάρχουν συνολικά 19 νέα πρόσωπα στο ρόστερ.

Η προώθηση του 17χρονου μεσοεπιθετικού στην πρώτη ομάδα ανέβασε τον αριθμό των Ελλήνων παικτών στους δέκα, επίδοση που φαντάζει εντυπωσιακή για τα δεδομένα του Άρη συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περσινή σεζόν οι γηγενείς στο ρόστερ ήταν μόλις τέσσερις: Φετφατζίδης, Παναγίδης, Χαρούπας και Κυριαζής. Ο πρώτος ήταν και ο μοναδικός με ουσιαστικό ρόλο στο ροτέισον των Μάντζιου και Ουζουνίδη κατά σειρά.

Πλέον ο Άρης έχει διπλασιάσει την ελληνική του «παροικία» και, μάλιστα, οι έξι εξ αυτών έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Τάσος Δώνης είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αυριανού (27/09) αγώνα με τον Πανσερραϊκό και εφόσον αγωνιστεί θα είναι ο 7ος Έλληνας που θα έχει παίξει φέτος με τον Αρη.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ελληνική παρουσία είναι κυρίαρχη στα αποδυτήρια του Άρη, με αρκετούς παίκτες να υπολογίζονται ως βασικές επιλογές και όχι απλώς ως συμπληρωματικές λύσεις. Την ίδια στιγμή οι Ισπανοί έχουν μειωθεί στους τέσσερις, παρότι μάλιστα από φέτος υπάρχει Ισπανός τεχνικός διευθυντής.