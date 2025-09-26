Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ και ανατροπή του ενός σημειώθηκε στην Κηφισιά το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, στη συμβολή της Αγίων Αναργύρων με την Ατλαντίδων, όπου συχνά καταγράφονται τέτοια περιστατικά λόγω παραβίασης του STOP.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και στο όχημα που ανατράπηκε εγκλωβίστηκε η οδηγός, ηλικίας 35 με 40 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και δύναμη της Πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες και τρία οχήματα που απεγκλώβισαν την οδηγό κόβοντας το παρμπρίζ.

Η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από το ασθενοφόρο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί κατάγματα, αλλά και τραύμα στην περιοχή της κεφαλής.

