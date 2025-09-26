Συγκινητικές στιγμές βίωσε στην Κρήτη η οικογένεια του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη, καθώς οι γονείς του πάντρεψαν την κόρη τους και μάλιστα στο εκκλησάκι που χτίστηκε στη μνήμη του στο Σελλί Ρεθύμνου.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης έγινε συνώνυμο με τη λέξη «bullying» λόγω των πρωτάκουστων μέχρι τότε στην Ελλάδα επιθέσεων που δεχόταν από συμφοιτητές του στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ο 20χρονος Βαγγέλης είχε εξαφανιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2015 και βρέθηκε νεκρός περίπου ένα μήνα αργότερα. Μαρτυρίες ανέφεραν πως υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές του, ενώ η υπόθεση του θανάτου του έφθασε στα δικαστήρια, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί συγκλονισμένη. Τραγική φιγούρα οι γονείς του, πάντα σκυφτοί και αμίλητοι. Ο πατέρας του σταμάτησε από τότε να κόβει τα μαλλιά και τα γένια του, ως ένδειξη πένθους για το παιδί που έχασε.

Δέκα χρόνια μετά και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 2025, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου στο Σελλί Ρεθύμνου, που χτίστηκε στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στον ίδιο ναό τελέστηκε πριν από λίγο καιρό και ο γάμος της αδελφής του, που έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι. Ο Ανδρέας Γιακουμάκης έκοψε τα μαλλιά και τα γένια του για τον γάμο της κόρης του, ωστόσο ο πόνος και το πένθος δεν θα φύγουν ποτέ.