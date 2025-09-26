Δεύτερο «χτύπημα» της μοίρας για την οικογένεια του οπερατέρ του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος «έφυγε» από την ζωή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στην διάρκεια ρεπορτάζ.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα το πρωί 26 Σεπτεμβρίου έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, σε ηλικία 77 ετών. Ο εκλιπών είχε προβλήματα υγείας, όμως προφανώς δεν άντεξε τον χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό και σήμερα κατέληξε.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου.