Αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί σε δικαιούχους που επλήγησαν από τις δύο μεγάλες εθνικές τραγωδίες, στο Μάτι και στη Μάνδρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποδεκτές 31 αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ το Δημόσιο παραιτήθηκε από 6 εφέσεις, εφαρμόζοντας τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2025.

Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της Πολιτείας είναι η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και με απλουστευμένες διαδικασίες. Σήμερα, ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν ξεπερνά τον έναν μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα απαραίτητα έγγραφα έχουν κατατεθεί έγκαιρα και ορθά.

Η ρύθμιση που εισήγαγε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προβλέπει τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο κατά αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη λόγω θανάτων και τραυματισμών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, αλλά και για έξοδα νοσηλείας και κηδείας.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ψήφιση της ρύθμισης, το Δημόσιο έχει αποσυρθεί από 32 ένδικα μέσα που σχετίζονταν με το Μάτι και από 5 που αφορούσαν τη Μάνδρα. Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 2.863.914,30 ευρώ.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι «καμία οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να καλύψει το ανείπωτο κενό της απώλειας ανθρώπινων ζωών». Ωστόσο, η παραίτηση του Δημοσίου από τις δικαστικές διεκδικήσεις θεωρείται ελάχιστη πράξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και δέσμευση ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους.