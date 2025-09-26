Ανατρέπεται το χρονοδιάγραμμα της πλήρους εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, το οποίο αποτελεί ένα από τα όπλα κατά της φοροδιαφυγής. Η δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών, μετατίθεται για το 2026, αντί για την 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

QR Codes

Στην επόμενη φάση, περιλαμβάνονται η ψηφιακή έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στα myDATA, η δυνατότητα παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, η παραλαβή παραστατικών και αγαθών μέσω σάρωσης QR Code, καθώς και ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να εκδίδουν και να καταχωρούν το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή. Η ηλεκτρονική αποθήκευση και αναζήτηση των δελτίων διευκολύνει τις εσωτερικές διαδικασίες και μελλοντικούς ελέγχους, ενώ οι φορολογικές αρχές έχουν μια πλήρη εικόνα των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά.

Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικό

Από τις 2 Ιουνίου 2025 το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι υποχρεωτικό για:

– Επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εκτός των οντοτήτων που το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης της αλλοδαπής εταιρείας.

– Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τζίρου που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης των αγαθών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Βαριά πρόστιμα για παραβάτες

Ο νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για διακίνηση αγαθών χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ειδικότερα το πρόστιμο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ ανά έλεγχο για υπόχρεους διπλογραφικού.

Οι εξαιρέσεις του μέτρου

Εξαιρέσεις

Από την εφαρμογή της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών εξαιρούνται:

1. Αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

2. Φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ

3. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων

4. Διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας.

5. Διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

6. Διακίνηση που διενεργείται από τα γραφεία τελετών.

7. Διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τις εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή απευθείας προς τους συνδρομητές από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών.