Οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμάκωσαν τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την Ουάσινγκτον να αναζητά διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας.

Τουλάχιστον 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εντός του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έπληξε 170 στόχους σε 24 ώρες.

Η επιχείρηση στοχεύει την εξάλειψη της Χαμάς, με σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.

Ο Νετανιάχου αναχωρεί για ΗΠΑ, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ και θα συναντηθεί με τον Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον εκφράζει αισιοδοξία για πρόοδο μετά την παρουσίαση ειρηνευτικού σχεδίου από τον Τραμπ.

Πιο αναλυτικά

Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας εντάθηκαν περαιτέρω, με τις δυνάμεις να διεισδύουν βαθύτερα στην περιοχή. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορα σημεία της Γάζας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 μέλη δύο οικογενειών από την πόλη Ζαουάιντα, μετά από πλήγμα σε κτίριο διαμερισμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι έπληξε συνολικά 170 στόχους το τελευταίο 24ωρο, στοχεύοντας «τρομοκρατικές υποδομές» που, κατά τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούνται από μαχητικές οργανώσεις για επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων.

Τα άρματα μάχης εισήλθαν στην Πόλη της Γάζας στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποσκοπεί στην εξάλειψη της Χαμάς, μετά την πολύνεκρη επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Η επιχείρηση αυτή έχει προκαλέσει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στην περιοχή και σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι εξακολουθούν να παραμένουν στην περιοχή, ανήσυχοι για την ασφάλειά τους.

Αμερικανικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον αναμένει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της Γάζας τις επόμενες ημέρες. Η αισιοδοξία αυτή εκφράστηκε μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου 21 σημείων από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ηγέτες κυρίως μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να απευθυνθεί την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος, πριν την αναχώρησή του από το Ισραήλ, δήλωσε ότι θα καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος.