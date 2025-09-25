Ο έμπειρος Ισπανός σταρ Ρίκι Ρούμπιο, μίλησε στην «media day» της νέας του ομάδας, Μπανταλόνα, για το τι συμβαίνει στην λωρίδα της Γάζας εστιάζοντας στα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν εκεί, λέγοντας πως είναι αδιανόητο να συνεχιστεί η απλή, καθημερινή ζωή, γνωρίζοντάς το τι συμβαίνει καθημερινά στην Γάζα.

Ο Ρούμπιο έχει στην κατοχή του ένα Eurocup, μία EuroLeague, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία στο οποίο αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης, ενώ επίσης βρισκόταν στο ΝΒΑ για πάνω από μία δεκαετία.

Ο Ισπανός άσσος σχετικά με τη Γάζα δήλωσε:

«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο ότι συνεχίζουμε τη καθημερινή μας ζωή γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.

Πρέπει να πάρουν θέση όσοι έχουν εξουσία. Εμείς κάνουμε όσα μπορούμε αλλά πρέπει να βασιστούμε στα άτομα που όντως μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν λαός, είναι να υψώσουμε την φωνή μας.

Το να παίξει μια ομάδα σε διοργάνωση δεν έχει καμία απολύτως σημασία, αυτό είναι κάτι πολύ πάνω από τα όρια του μπάσκετ. Μιλάμε για ζωές, παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτική και να βοηθήσουμε όσο γίνεται τους ανθρώπους που περνάνει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο».