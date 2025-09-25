Για ένα άκρως απρόσμενο λόγο τελειώσε η σχέση του Ολλανδού ποδοσφαιριστή, Ματέις ντε Λιχτ, με την πλέον πρώην σύζυγό του, Άνα Κι. Ο λόγος; Η εμμονή που ανάπτυξε η 26χρονη με την πνευματικότητα και συγκεκριμένα με τα ταρό.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από την εφηβική του ηλικία, ενώ πριν από ένα χρόνο αποφάσισαν να παντρευτούν. Όμως ο γάμος του έμελλε να διαρκέσει μόνο για έναν χρόνο, καθώς από εκείνη την στιγμή και μετά, ο τρόπος ζωής των δύο άρχισε να αλλάζει ραγδαία.

Η Άνα Κι άρχισε να αναπτύσσει ένα ενδιαφέρον για την πνευματικότητα και άρχισε να ασχολείται πολύ με την μαντεία, τα ταρό και τους ενεργειακούς λίθους.

Τα νέα ενδιαφέροντα αυτά της Άνα Κι δεν άρεσαν στον πρώην σύζυγό της, οδηγώντας για αρχή το ζευγάρι σε απόσταση και στο φυσικό ακόλουθο του χωρισμού.