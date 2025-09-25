Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει σειρά σημαντικών διμερών επαφών.

Σήμερα Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, καθώς και με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC), Ronald Lauder, καθώς και με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Την Παρασκευή, στις 15:15 (ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News. Αργότερα, στις 18:00, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres.

Στις 18:45, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ελλάδας σε διεθνή ζητήματα.

Συνάντηση με τον Michael Kratsios

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Συρίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed Al Sharaa.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.