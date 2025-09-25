Στο νοσοκομείο διακομίστηκε οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΑ, ο οποίος εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο 500 (Πειραιάς – Κηφισιά), έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από επιβάτη.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν το λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών. Η καταγγελία του οδηγού αναφέρει ότι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, ο επιβάτης τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο. Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, πήρε εξιτήριο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.