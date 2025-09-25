Κλειστά παραμένουν σήμερα τα περισσότερα σχολεία στη δημοτική κοινότητα Κορδελιού του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, εξαιτίας της έλλειψης νερού που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων, Μένια Καλού, το πρόβλημα προέκυψε λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό νερού.

Η κ. Καλού επεσήμανε ότι «αυτή την ώρα σχεδόν το 90% των σχολείων όλων των βαθμίδων στην Κοινότητα Κορδελιού θα παραμείνουν κλειστά για λόγους υγιεινής».

Το πρόβλημα εμφανίστηκε νωρίς το πρωί και, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις που έλαβε η αντιδήμαρχος, «η ζημιά στον κεντρικό αγωγό νερού αναμένεται να αποκατασταθεί τις μεσημβρινές ώρες».

Η κ. Καλού εξέφρασε την ελπίδα ότι η αποκατάσταση του δικτύου θα επιτρέψει τη λειτουργία των σχολείων την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως «ελπίζουμε να αποκατασταθεί το δίκτυο νερού προκειμένου αύριο να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά».

Η διακοπή νερού επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της περιοχής, με τον αστικό ιστό της Κοινότητας Κορδελιού να παραμένει χωρίς υδροδότηση.