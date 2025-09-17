Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Πρότυπο Ε.ΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-εγγραφές».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά υποβλήθηκαν και για τα Π.ΕΠΑ.Λ. ηλεκτρονικά οι αιτήσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου.
Οι αιτήσεις για όλους τους τύπους των σχολείων υποβλήθηκαν κατά τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμες) και συνολικά έχουν κατανεμηθεί 329.130 μαθητές/τριες σε δημόσια ΓΕ.Λ. (στα οποία περιλαμβάνονται και τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιστισμικά, Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία), ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026.
Η κατανομή ανά τύπο σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:
Επισημαίνεται ότι, μέσω της εφαρμογής (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr):
- Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.
- Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί
– δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους και
– είναι δυνατή η προβολή, η αποθήκευση ή/ και η εκτύπωσή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω αριστερά μετά την είσοδο μέσω TaxisNet).
