Σε δειγματοληπτικό έλεγχο τροφίμου «Dried Osmotic Apricot – Βερίκοκο Αφυδατωμένο», που διατίθεται σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1 Kg με αριθμό παρτίδας Batch No OSAPR140725, προχώρησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για το 2025, με στόχο τον έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών. Το προϊόν, προέλευσης Σερβίας, φέρει ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 01/2027 και διατίθεται από την επιχείρηση «HEALTH TRADE» με έδρα στον Λόγγο-Αιγιαλείας Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δείγμα εξετάστηκε από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε πως περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg. Ωστόσο, στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη, η οποία θεωρείται αλλεργιογόνος και θα έπρεπε να επισημαίνεται με τρόπο που να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα συστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις, όταν περιέχονται σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg, αποτελούν αλλεργιογόνα συστατικά και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε άτομα με ευαισθησία σε αυτές τις ουσίες.

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ζήτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας του συγκεκριμένου προϊόντος από την εσωτερική αγορά, καθώς και την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας «HEALTH TRADE», το προϊόν διατίθεται και σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων με τα ίδια στοιχεία παρτίδας (Batch No OSAPR140725-SAK).

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους συσκευασίας, και έχουν αλλεργία στα θειώδη, να μην τα καταναλώσουν.