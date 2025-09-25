Εννέα πιθάρια ηλικίας άνω των 100 ετών έκλεψαν άγνωστοι από κτήριο στον Θραψανό Ηρακλείου, όπου εκτελούνται εργασίες.

Όλα κατά πάσα πιθανότητα έγιναν τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς Πέμπτη. Οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου με το που επισκέφθηκαν τον χώρο, βρέθηκαν ενώπιον μιας πολύ δυσάρεστης έκπληξης, ενώ άμεσα απευθύνθηκαν προς τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό. Κατατέθηκαν επίσης και μηνύσεις. Η Αστυνομία διερευνά το συμβάν, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ των οποίων και πιθανό βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες παρακείμενων κτηρίων.

Τα συγκεκριμένα πιθάρια όπως σημειώνουν, είναι καταγεγραμμένα επίσημα στο υπουργείο Πολιτισμού και εκλάπηκαν από το κτίριο στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες. Όπως καταγγέλλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας:

«Με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση σας ενημερώνουμε ότι σημειώθηκε κλοπή παραδοσιακών πιθαριών, ηλικίας άνω των 100 ετών, από το κτήριο του Τσαγκαράκη στο οποίο γίνονται εργασίες.

Τα αντικείμενα αυτά, καταγεγραμμένα επίσημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν σπάνια δείγματα της τοπικής μας κληρονομιάς και έχουν ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία.

Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσβολή προς τον Σύλλογό μας, αλλά και πλήγμα για τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.

Καλούμε κάθε συμπολίτη που ενδεχομένως γνωρίζει ή παρατήρησε οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σύλλογο ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι κοινό χρέος όλων μας!».