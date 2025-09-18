Σοκ έχει προκαλέσει στην Αίγυπτο η αποκάλυψη κλοπής και καταστροφής ενός σπάνιου χρυσού βραχιολιού από την εποχή των Φαραώ, μέσα από το Μουσείο του Καΐρου. Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, ανάμεσά τους και μία συντηρήτρια αρχαιοτήτων του μουσείου.

Το ανεκτίμητης ιστορικής αξίας βραχιόλι ήταν διακοσμημένο με χάντρα λάπις λάζουλι και χρονολογούνταν από τη βασιλεία του Φαραώ Αμενεμόπη, της 21ης Δυναστείας (1070-945 π.Χ.). Το κομμάτι αυτό είχε εξαφανιστεί από το θησαυροφυλάκιο στο εργαστήριο αποκατάστασης αρχαιοτήτων του Μουσείου του Καΐρου, γεγονός που αποκάλυψε το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα, το βραχιόλι είχε συμπεριληφθεί στην επίσημη λίστα αρχαιοτήτων που επρόκειτο να ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στη Ρώμη, για τη μεγάλη έκθεση «Θησαυροί των Φαραώ».

Ολόκληρη η διαδρομή της κλοπής

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως ότι το πολύτιμο βραχιόλι κλάπηκε μέσα από το μουσείο, στη συνέχεια πουλήθηκε και τελικά οδηγήθηκε σε χυτήριο, όπου και έλιωσε μαζί με άλλα κοσμήματα. Όπως αποκάλυψε το υπουργείο Εσωτερικών, τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τη στιγμή που το κόσμημα ανταλλάσσεται με δέσμη χαρτονομισμάτων, λίγο πριν ο αγοραστής το κόψει στα δύο.

Η συντηρήτρια, σύμφωνα με τις αρχές, «κατάφερε να κλέψει το βραχιόλι ενώ εργαζόταν στο μουσείο» και επικοινώνησε με κοσμηματοπώλη. Αυτός το πούλησε με τη σειρά του στον ιδιοκτήτη εργαστηρίου χρυσοχοΐας έναντι 180.000 αιγυπτιακών λιρών (περίπου 3.100 ευρώ). Ο τελευταίος συμφώνησε τελικά στην πώλησή του σε χυτήριο χρυσού για 194.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 3.400 ευρώ). Τα παραπάνω έχουν επιβεβαιωθεί από την επίσημη ανακοίνωση των αρχών.

Οι τέσσερις τέως συλληφθέντες ομολόγησαν την ενοχή τους και τα παράνομα κέρδη κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

Η αξία και το πολιτιστικό πλήγμα

Το συγκεκριμένο βραχιόλι είχε βρεθεί στην αρχαία πόλη Τάνιδα μαζί με την χρυσή νεκρική μάσκα του Φαραώ Αμενεμόπη, η οποία εξακολουθεί να εκτίθεται στο Μουσείο του Καΐρου μαζί με περίπου 170.000 ακόμα αρχαιολογικά ευρήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως περιστατικά λαθρεμπορίας και κλοπών αιγυπτιακών αρχαιοτήτων συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία. Μόλις τον Αύγουστο, ο αιγύπτιος πρώην γιατρός Άσραφ Ομάρ Ελνταρίρ καταδικάστηκε στις ΗΠΑ σε εξάμηνη φυλάκιση για παρόμοια υπόθεση.