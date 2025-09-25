Στην πρόσφατη παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς. Με τολμηρή σχεδίαση και ισχυρή προσωπικότητα, το συμπαγές SUV ξεχωρίζει, όχι μόνο ως ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων, αλλά και σε κάθε εκδοχή του. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνεται πλέον και επίσημα: στα 25α βραβεία “autonis”, 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor und sport ψήφισαν το νέο Opel Mokka ως “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”. Μάλιστα, τ

Στην πρόσφατη παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσίασε κοινό και ειδικούς. Με τολμηρή σχεδίαση και ισχυρή προσωπικότητα, το συμπαγές SUV ξεχωρίζει, όχι μόνο ως ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων, αλλά και σε κάθε εκδοχή του. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνεται πλέον και επίσημα: στα 25α βραβεία “autonis”, 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor und sport ψήφισαν το νέο Opel Mokka ως “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”. Μάλιστα, το χαρισματικό best seller της Opel κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία.

Το νέο Mokka συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της Opel στα βραβεία “autonis”. Το 2022, το βραβείο κέρδισε το Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του.

Το νέο Mokka συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της Opel στα βραβεία “autonis”. Το 2022, το βραβείο κέρδισε το Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του.