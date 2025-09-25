Οι κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιταχύνουν  την επέκτασή τους στην Ευρώπη, εκμεταλλευόμενοι φθηνότερο κόστος παραγωγής και τεχνολογική πρόοδο στα ηλεκτρικά οχήματα.

Το Reuters αναφέρει ότι η BYD ετοιμάζει εργοστάσιο στην Ουγγαρία, το οποίο θα ξεκινήσει παραγωγή έως το τέλος του 2025, ενώ παράλληλα εργοστάσιο στην Τουρκία αναμένεται να λειτουργήσει το 2026.

Άλλες εταιρείες, όπως η Changan και η Geely, επίσης επεκτείνονται στην ευρωπαϊκή αγορά — η Changan έχει ξεκινήσει δραστηριότητες σε τουλάχιστον δέκα χώρες.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει εντάσεις με τις Βρυξέλλες, καθώς οι τιμές των EV κινέζικης προέλευσης θεωρούνται πολύ ανταγωνιστικές έναντι των ευρωπαϊκών κατασκευαστών και υπάρχει προβληματισμός για προστασία της εγχώριας βιομηχανίας

