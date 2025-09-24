Ο τυφώνας Ραγκάσα, που χαρακτηρίζεται ως «Βασιλιάς των Καταιγίδων» και είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, πλήττοντας το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες και τις νότιες ακτές της Κίνας. Οι σφοδροί άνεμοι και οι κατακλυσμιαίες βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

香港海洋公園富麗敦酒店 The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong#樺加沙 pic.twitter.com/7iiMtkyQYW — 香港/中國新聞（AI論政）-小豬 (@hk2019freehk) September 24, 2025

Στην Ταϊβάν, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 124 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση φράγματος στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, όπου τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος.

Στις Φιλιππίνες, ο τυφώνας στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, ενώ οι πλημμύρες και οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση. Το Χονγκ Κονγκ ξύπνησε υπό το σφυροκόπημα των ισχυρών ανέμων που έφτασαν τα 195 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό παρατηρητήριο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Fierce winds, pounding rain and high seas battered Hong Kong on Wednesday as Super Typhoon Ragasa headed into southern China after causing a lake burst that killed at least 14 people in Taiwanhttps://t.co/bPnAqMUP6x pic.twitter.com/5TL4jYXstB — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

Στην πόλη, εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, πεζογέφυρες υπέστησαν ζημιές, ενώ κύματα τεράστιας έντασης έσπασαν τις γυάλινες πόρτες ξενοδοχείου στην παραλιακή περιοχή του Αμπερντίν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τους φιλοξενούμενους να παλεύουν με το ορμητικό νερό που εισέβαλε στους εσωτερικούς χώρους, με ορισμένους να παρασύρονται από το ρεύμα.

Περιοχές γύρω από ποτάμια και παραλιακούς δρόμους πλημμύρισαν, ενώ παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομοι και εστιατόρια βρέθηκαν στο έλεος της καταιγίδας. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων και συντριμμιών.

This morning in Hong Kong. This was how Hua Jia Sha Typhoon / #TyphoonRagasa looked like. The wind blew really strong 😱. It was really noisy as well. 🎥: Alan:) pic.twitter.com/EZ0UAXEeky — Vina Verde🎙️🎧🎸 || streaming MORNING COFFEE ☕ (@vinaverdemusic) September 24, 2025

WATCH: Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out. pic.twitter.com/MGcXPDbdTm — StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 24, 2025

Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς οι αρχές διέταξαν μαζικές εκκενώσεις και προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων, επιχειρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς. Η καταιγίδα αναμένεται να πλήξει περαιτέρω τις παράκτιες πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ ο άνεμος παραμένει εξαιρετικά ισχυρός.