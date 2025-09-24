Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα πολιτική θύελλα μετά τη διαρροή email, το οποίο αποκαλύπτει ότι κορυφαίος νομικός του Εργατικού Κόμματος συμβούλευσε τον διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, να παρουσιάσει ως «διοικητικό λάθος» δωρεές ύψους περίπου 740.000 λιρών που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ.

Η υπόθεση αφορά το think tank Labour Together, το οποίο την περίοδο 2018–2020 είχε λάβει δεκάδες δωρεές χωρίς να τις καταγράψει στην ώρα τους, γεγονός που είχε οδηγήσει σε πρόστιμο από την Εκλογική Επιτροπή.

Οι Συντηρητικοί κατηγορούν τον ΜακΣουίνι ότι «απέκρυψε» κρίσιμα ποσά που βοήθησαν στην εκλογή του Στάρμερ στην ηγεσία, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση της αστυνομίας. Η Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον στενό του συνεργάτη.