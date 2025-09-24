Χωρίς προηγούμενο η απόφαση που πάρθηκε στον Λευκό Οίκο να αντικατασταθεί το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν με άλλο… αφηρημένης τέχνης. ιαταΑπίστευτη ήταν η κίνηση

Το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν ήταν αναρτημένο σε διάδρομο δίπλα σε όλα τα πορτρέτα των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη θέση του Μπάιντεν εμφανίστηκε μια φωτογραφία ενός αυτόματου στιλό!

Σημειώνεται πως τα πορτρέτα των προέδρων, βρίσκονται στον Διάδρομο των Προέδρων, ο οποίος είναι στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι υπογραφές του Μπάιντεν σε διατάγματα και νόμους ήταν όλες πανομοιότυπες, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ… ειρωνευόταν τον προκάτοχό του και έλεγε ότι οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό.

Δείτε βίντεο από στέλεχος του Λευκού Οίκου:

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Και ο Ντόναλντ Τραμπ που επιθεωρεί τις αλλαγές: