Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Μια ομιλία, μια αναβολή και η ολονύκτια αναζήτηση μισής ώρας για νέο ραντεβού
Αγριο παρασκήνιο
• Γιατί ενημερώθηκε στο παρά 5’ η ελληνική πλευρά για την ακύρωση του χθεσινού ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
• Ο συναγερμός στην ελληνική αποστολή, οι συνεννοήσεις με την τουρκική και ο αιφνιδιασμός από την ομιλία του τούρκου προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγο μετά, που ήταν γεμάτη προειδοποιήσεις, για όλα
• Τι λέει τώρα η Αθήνα και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες
===========
Τραμπ στον ΟΗΕ
«Οι χώρες σας πάνε… κατά διαόλου»
• Κατήγγειλε την πολιτική των ανοιχτών συνόρων επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, το παράδειγμα της Ελλάδας
• Χαρακτήρισε απάτη την κλιματική αλλαγή
===========
Airbnb
Πού επεκτείνεται το απαγορευτικό
• Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα παγώσουν και σε Β. Ελλάδα, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου
• Από ποιες περιοχές συγκεκριμένα θα ξεκινήσει το νέο καθεστώς
• Ποιες είναι οι νέες προδιαγραφές που θα ισχύσουν από την Τετάρτη
• Τα πρόστιμα – φωτιά σε όσους αρνηθούν τους ελέγχους
===========
Ασφάλεια
Κίνδυνος από ελικόπτερα στα Σπάτα
• Τι αποκαλύπτει εσωτερική έρευνα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία ελικοδρομίου κοντά στο «Ελ. Βενιζέλος»
===========
Σουπερμάρκετ
Τι και γιατί κλέβουμε από τα ράφια
===========
10+1 ερωτήσεις
Αλήθειες και μύθοι για τα οικόπεδα χωρίς «φάτσα»
===========
Τέμπη
Παράθυρο για την εκταφή από Φλωρίδη
• Ποιο μήνυμα στέλνει στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι
===========
Βόμβες
Ο Τραμπ, ο αυτισμός και η παρακεταμόλη
• Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος και τι απαντούν οι επιστήμονες
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα που κρίνει πολλά
Ουσμάν Ντεμπελέ
Ο απείθαρχος νεαρός που έγινε βασιλιάς του ποδοσφαίρου