Στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο θεατρικό εγχείρημα που ανασύρει από τη λήθη, την άγνωστη -και συχνά αποσιωπημένη- ιστορία της Τρούμπας. Η τριλογία «Πειραιάς / Ενδότερα», είναι μια σπουδή τριών πρωτότυπων νεοελληνικών κειμένων, γραμμένων ειδικά για τα NTOKOYMENTA , μέσα από τα οποία εξερευνώνται τα έργα και οι ημέρες της περίφημης Πειραϊκής Τρούμπας του προηγούμενου αιώνα. Η παρούσα τριλογία γεννήθηκε από την ανάγκη να ριχτεί φως στα «ενδότερα» του Πειραιά, εκεί όπου το λιμάνι δεν ήταν απλώς πέρασμα αλλά τοπίο ζωής, αγώνα και αθέατης ιστορίας.

Η Τρούμπα, χώρος κάποτε στιγματισμένος, γίνεται σκηνή και φωνή — όχι πια ως φόντο σκανδάλων ή παρεξηγήσεων, αλλά ως τόπος μνήμης, επιβίωσης και γυναικείας αυτονομίας. Τα κείμενα υπογράφουν ο Άκης Δήμου, η Γλυκερία Μπασδέκη και ο Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία. Η παρουσίαση θα γίνει για πρώτη φορά στον χώρο «Sympan Art Space» , στον Πειραιά, o οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως οίκος ανοχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει στην παράσταση να «συνομιλήσει» ουσιαστικά με την ιστορία και τη γεωγραφία της Τρούμπας. Σε μια εποχή όπου το έμφυλο ζήτημα επανέρχεται επιτακτικά στο δημόσιο λόγο, η παράσταση αυτή επιχειρεί να σταθεί στο πλάι εκείνων που, μέσα στη βουή του λιμανιού, έστησαν τον μικρό τους κόσμο, όχι μόνο για να αντέξουν, αλλά και για να ονειρευτούν.

Ταυτότητα παραστάσεων:

3 & 10 Οκτωβρίου 2025

Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους, Πάνος Κούγιας

Στο δικό του κείμενο «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους», ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Πάνος Κούγιας παρουσιάζει την ιστορία της Σοφίας, μιας γυναίκας που, σημαδεμένη από τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη από τον προαγωγό της, οδηγείται στους δρόμους του Πειραιά. Η Σοφία μιλά σε αγνώστους, εκφράζοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα χωρίς φόβο, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδιπλώνεται η ζωή της στα Βούρλα, οι πληγές από το παρελθόν, η μοναξιά και η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ψυχικά και σωματικά.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Ματίνα Στάμου

Τραγούδι επί σκηνής: Πάνος Κατσιέρης

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

4 & 11 Οκτωβρίου 2025

Η Χρήσιμη Γωγώ, Γλυκερία Μπασδέκη

Η Γλυκερία Μπασδέκη, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής γραφής, γνωστή για το αιχμηρό, μετα-ποιητικό και συχνά σπαρακτικό της ύφος, παρουσιάζει τη «Χρήσιμη Γωγώ», έναν συγκλονιστικό μονόλογο που ξετυλίγει την πορεία μιας γυναίκας από το Αναμορφωτήριο Θηλέων έως την Τρούμπα. Με χιούμορ, τραγικότητα και ανατριχιαστική ειλικρίνεια, η ηρωίδα εξομολογείται τη διαδρομή της, μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, την υπακοή, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη να παραμείνει «χρήσιμη» μέσα σε μια κοινωνία που την περιθωριοποιεί.

Κείμενο : Γλυκερία Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Μπέττυ Βακαλίδου, Χρόνης Στρίκος

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

5 & 12 Οκτωβρίου 2025

Κομπάρσα, Άκης Δήμου

Με γραφή υπαινικτική, βαθιά εσωτερική και λεπταίσθητη ειρωνεία, ο Άκης Δήμου παρουσιάζει στην παράσταση «Κομπάρσα», την Ξανθή Πασπάτη, η οποία μας οδηγεί στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Τρούμπα το 1964, όπου προετοιμάζεται για τη δουλειά της. Καθώς βάφεται, χτενίζεται και ντύνεται μπροστά στον καθρέφτη, ξεδιπλώνει τον δικό της κόσμο: τις επαφές με πελάτες, τις αναμνήσεις της από ταινίες και καμπαρέ, αλλά και τις καθημερινές μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής στην Τρούμπα. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, η Ξανθή σχολιάζει τους ανθρώπους γύρω της, το επάγγελμά της, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δημιουργώντας ένα πλούσιο, ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια σκηνή.

Κείμενο : Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Παίζουν: Μέγκυ Σούλι

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Ηριάννα Λειβαδίτη

Sound design: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Γιατί στο Sympan Art Space

Το Sympan Art Space, με την αισθητική «raw luxury» και την αρχιτεκτονική του που αντλεί έμπνευση από το βιομηχανικό τοπίο του Πειραιά, δεν είναι απλώς χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων αλλά μια σκηνή ανοιχτή σε καλλιτέχνες και δημιουργούς. Οι τέσσερις διαφορετικά σχεδιασμένες αίθουσες του, οι βιώσιμοι εσωτερικοί του χώροι και η μυστική εσωτερική αυλή με τη μεταλλική σκεπή, λειτουργούν ως πεδία εμβύθισης που ενθαρρύνουν τολμηρά καλλιτεχνικά εγχειρήματα. Η ιστορία του κτηρίου, που στις αρχές του 20ού αιώνα λειτούργησε ως οίκος ανοχής στην καρδιά της Τρούμπας, το συνδέει άρρηκτα με το περιεχόμενο της παράστασης. Έτσι, το Sympan μετατρέπεται σε ιδανικό «εργαστήριο μνήμης» όπου το ντοκουμέντο του παρελθόντος και η θεατρική μυθοπλασία συναντιούνται σε μια σύγχρονη καλλιτεχνική εμπειρία που συνομιλεί ουσιαστικά με την πόλη και τον χρόνο της.