«Η Θεσσαλονίκη μέσα από οργανωμένη και σταδιακή προσπάθεια μπαίνει σε έναν μεγαλύτερο τουριστικό χάρτη», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα, αναφερόμενος σε ενέργειες της δημοτικής αρχής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού, που οδήγησαν σε νέες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε ως «μια ακόμη μικρή νίκη» την προσθήκη δύο πτήσεων εβδομαδιαίως, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, από το Παρίσι κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε, χθες, μετά τη συνάντηση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Transavia.

Επίσης, έκανε γνωστό πως από τις 24 Νοεμβρίου ξεκινούν οι πτήσεις της Aegean για την Κωνσταντινούπολη, με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Πράγα, δύο φορές την εβδομάδα.

Τη χειμερινή περίοδο θα συνεχιστούν και οι απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη – Βαρσοβία, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο με τέσσερα δρομολόγια, ενώ η Air Serbia αυξάνει από έξι σε δέκα τις πτήσεις της ανά εβδομάδα προς το Βελιγράδι, η Easy Jet επαναφέρει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Βερολίνο και η πτήση Θεσσαλονίκη – Κισινάου (Μολδαβία) παραμένει στη διάρκεια του χειμώνα.

«Παραμένει στο τραπέζι των διεκδικήσεων η απευθείας αεροπορική σύνδεση της πόλης με τις ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

