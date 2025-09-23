Μια γυναίκα με καταγωγή από τη Νότια Κορέα και υπηκοότητα Νέας Ζηλανδίας καταδικάστηκε για τη δολοφονία των δύο ανήλικων παιδιών της, των οποίων τα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες σε αποθήκη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, όμως ισχυρίστηκε αθωότητα όσον αφορά τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Λι αποφάσισε να εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της, έχοντας την υποστήριξη δύο δικηγόρων.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στο δικαστήριο και αναφορές των νεοζηλανδικών μέσων, το 2018 η Λι χορήγησε στα παιδιά της υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Στη συνέχεια, τύλιξε τα σώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα τοποθέτησε σε βαλίτσες. Σημειώνεται ότι ο πατέρας των παιδιών είχε χάσει τη ζωή του από καρκίνο στα τέλη του 2017.

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της ομόφωνης ετυμηγορίας των ενόρκων, η Λι παρέμεινε σκυμμένη και δεν αντέδρασε. Τα λείψανα των παιδιών εντοπίστηκαν το 2022 από οικογένεια που αγόρασε μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία. Η Λι, που είχε μετακομίσει στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία για να δικαστεί τον Νοέμβριο του 2022. Η ανακοίνωση της ποινής της αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου.