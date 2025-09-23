Ο εντυπωσιακός θαλασσαετός με λευκή ουρά, ένα από τα μεγαλύτερα αρπακτικά πτηνά της Ευρώπης με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 2,5 μέτρα, επιστρέφει στη Βρετανία έπειτα από αιώνες απουσίας. Το είδος αυτό, που ζει έως και 25 χρόνια και είναι γνωστό για τη συνήθειά του να ζευγαρώνει εφ’ όρου ζωής, είχε κυνηγηθεί μέχρι την εξαφάνιση στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Στη δεκαετία του ’70, οι τοξικές ουσίες που μόλυναν το περιβάλλον απείλησαν ξανά την αναπαραγωγή του, καθώς οι επιστήμονες εντόπισαν μολυσμένα αυγά και θηλυκά που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν.

Η ανησυχία πως το είδος θα χαθεί οριστικά έδωσε τη θέση της στην ελπίδα χάρη σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανεισαγωγής που ξεκίνησε το 2019 από το Roy Dennis Wildlife Foundation και τη Forestry England. Από τότε έχουν απελευθερωθεί 45 θαλασσαετοί στη φύση, εκ των οποίων οκτώ μόνο μέσα στο 2025. Το σημαντικότερο ορόσημο ήρθε φέτος: δημιουργήθηκαν δύο φυσικές φωλιές και γεννήθηκε ο πρώτος νεοσσός στην άγρια φύση μετά από 240 χρόνια. Ακολούθησαν άλλα πέντε μικρά, γεγονός που ενθουσίασε τους επιστήμονες. «Παρακολουθούσαμε τις φωλιές για μήνες με αγωνία· η στιγμή της γέννησης είναι απίστευτα συναρπαστική αλλά και γεμάτη άγχος», ανέφερε ο Στιβ Έγκερτον-Ριντ, υπεύθυνος του προγράμματος στη Forestry England.

Ωστόσο, το μέλλον του είδους παραμένει αβέβαιο. Ήδη από το 2019, η αστυνομία έχει ερευνήσει περιστατικά δηλητηρίασης θαλασσαετών σε κτήματα του Ντόρσετ και του Σάσεξ, με αιτία το δηλητήριο για αρουραίους. Αν και επίσημα αποδόθηκε σε «ατύχημα», δεν έλειψαν οι υποψίες για σκόπιμες ενέργειες από θηροφύλακες που φοβούνται ότι τα αρπακτικά τρομάζουν τα πουλιά θηραμάτων που εκτρέφονται για κυνηγετικά πάρτι.

Η υπόθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις, με τον πρώην βουλευτή Κρις Λόντερ να δηλώνει πως «το Ντόρσετ δεν είναι ο τόπος για να επανεισαχθούν αετοί», ζητώντας από την αστυνομία να επικεντρωθεί σε άλλες υποθέσεις. Το γεγονός ότι η προεκλογική του εκστρατεία είχε λάβει χρηματοδότηση από κτήματα που διοργανώνουν κυνηγετικές δραστηριότητες, δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.

Παρά τις αντιδράσεις, το πρόγραμμα επανεισαγωγής δείχνει να αποδίδει και η εικόνα των θαλασσαετών που ξαναπετούν πάνω από την Αγγλία γεμίζει αισιοδοξία όσους πιστεύουν ότι η φύση μπορεί να αναγεννηθεί, αρκεί ο άνθρωπος να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.