Σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 προχωρούν σήμερα οι τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ στις 12:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει τη στήριξή της στην κινητοποίηση των τραυματιοφορέων, επισημαίνοντας ότι «στις 5.000 οργανικές θέσεις υπηρετούν συνολικά 2.500 τραυματιοφορείς όλων των σχέσεων εργασίας (μόνιμοι, συμβασιούχοι, ΔΥΠΑ), με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η εξυπηρέτηση των ασθενών και να δουλεύουν σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης».

Η Ομοσπονδία αναφέρεται στη μαζική αποχώρηση τραυματιοφορέων, αλλά και στην έλλειψη ενδιαφέροντος για νέες προκηρύξεις, αποδίδοντας το φαινόμενο στις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «ο μισθός του νεοδιόριστου τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ, πολύ χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη».

Κινητοποιήσεις και στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας έχουν εξαγγείλει στάση εργασίας για αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, με συγκέντρωση στις 13:00 στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «υποστελέχωση σε όλους τους κλάδους και όλα τα τμήματα, με αποτέλεσμα λειτουργία με προσωπικό στα όρια του προσωπικού ασφαλείας, δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, μονοβάρδιες, παράνομες βάρδιες που προβλέπουν 16 ώρες εργασίας την ημέρα… Μία κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των ασθενών».

Τονίζουν επίσης ότι «ολοένα και περισσότερες λειτουργίες του νοσοκομείου παραδίδονται σε ιδιώτες με προκλητικές αμοιβές», «οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται όλο και περισσότερο και οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ η ακρίβεια μειώνει διαρκώς την αγοραστική τους αξία».

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα).