Από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα ή τηλεφωνικά στο 1566, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤΝews. Το σύστημα θα εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ανά νοσοκομείο, θα συνδέεται με τον ΑΜΚΑ και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την αναμονή, διευκολύνοντας όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία.

«Αλλάζουμε δύο πράγματα. Καταρχήν κάνουμε το σύστημα πιο φιλικό και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και δίνουμε περισσότερα ραντεβού. Δηλαδή προγραμματίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες να δώσουμε περισσότερα από 1.000.000 ραντεβού στο σύστημα, στα νοσοκομεία.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Να πούμε τι αλλάζει για τον πολίτη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού για ενδοκρινολόγο σε ένα νοσοκομείο, θα έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο νοσοκομείο ή το 1535 που υπήρχε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες πολλές φορές, μέρα και ώρα που άνοιγαν αυτά τα ραντεβού και να δει το ραντεβού. Μετά έπρεπε να πάει στο άλλο νοσοκομείο, στο άλλο νοσοκομείο».

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

«Αυτή τη στιγμή όλα αυτά θα μπουν σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ο πολίτης θα μπορεί να μπαίνει είτε στην πλατφόρμα αυτή είτε στο 1566 και να κλείνει το ραντεβού του. Πώς ήταν τα ραντεβού στο εμβόλιο που έβαζες τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σου και σου έδινε όλα τα διαθέσιμα ραντεβού; Αυτή τη στιγμή θα βάζεις θέλω ενδοκρινολόγο στην περιοχή αυτή και θα σου βάζει έχει ραντεβού στον Ευαγγελισμό, έχει ραντεβού στο Γεννηματά και θα μπορείς να επιλέγεις έτσι που να κλείνει» είπε.

Το σύστημα, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, γίνεται πιο εύκολο. «Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούν να τα κάνουν να το κάνουν στο 1566.

Την 1η Οκτωβρίου αρχίζουν να μπαίνουν τα ραντεβού των νοσοκομείων και μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε όλα τα ραντεβού των νοσοκομείων. Θα βάζεις στην πλατφόρμα το ραντεβού και θα μπορείς να επιλέγεις βάζοντας τι ειδικότητα θέλεις. Θα σου βγάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Άρα το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύχρηστο» ανέφερε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους συνέχισε λέγοντας: «Όλα τα ραντεβού από μία είσοδο, μία πύλη και τα βλέπουμε πλέον ενιαία. Δηλαδή προηγουμένως θα έπρεπε αλλά αλλού να κοιτάξεις να κλείσεις ραντεβού στην πρωτοβάθμια, αλλού στα νοσοκομεία για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτή τη στιγμή βάζεις ενδοκρινολόγο και θα σου βγάζει όλα τα διαθέσιμα.

Το ραντεβού συνδέεται με ΑΜΚΑ, ενημερώνεται ο ασθενής και το ΑΜΚΑ του για να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν.

Στα ψυχρά περιστατικά, ξέρουμε πλήρως ποια είναι η σειρά. Ήδη εξελίσσεται το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πολύ καλά αποτελέσματα. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε πολύ σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των χειρουργείων. Είχαμε περιστατικά στη χώρα τα οποία περίμεναν έστω και λίγες περιπτώσεις, αλλά πάνω από 3 ακόμη και 4 χρόνια για να κάνουν ένα απλό χειρουργείο.

Αυτό δεν υπάρχει τώρα στη χώρα. Υπάρχει πλήρης καταγραφή και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή και σε λίγο καιρό θα μπορεί να γνωρίζει ο ασθενής πόση είναι η αναμονή σε κάθε κλινική στο κάθε νοσοκομείο θα μπορεί να μπαίνει και να βλέπει ότι στη χειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού έχει αναμονή γύρω στους 4 μήνες, στην άλλη έχει 3 μήνες».

Η αξιολόγηση των νοσοκομείων

Ως προς την αξιολόγηση των νοσοκομείων, απάντησε ότι: «Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα καταρχήν. Πλέον το δείγμα μεγαλώνει, αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 10.000 – 11.000 έχουν απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, Έχουμε 11.000 που έχουν απαντήσει και έχουμε επεξεργαστεί και τα στοιχεία.

Να σας πω ότι κάποια στοιχεία, το 92% δηλώνει αυτή τη στιγμή ότι έχει βρει τις ειδικότητες που χρειάζονται στο νοσοκομείο που πήγε, 9 στους 10 ασθενείς που μπήκαν στο νοσοκομείο βρήκαν την ειδικότητα η οποία χρειαζόταν.

Το 75% των ασθενών δηλώνει από την εμπειρία της νοσηλείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι είτε καλή είτε πολύ καλή μάλιστα.

Αυτό δείχνει μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτό που ονομάζεται περιρρέουσα ατμόσφαιρα, γιατί εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, κυρίως όμως έχουμε το δείγμα από αυτόν που χρησιμοποίησε το νοσοκομείο, από αυτόν που το βίωσε το νοσοκομείο, που είχε εμπειρία στο νοσοκομείο.

Έχουμε και άλλα στοιχεία, πόση ώρα περιμένανε στα επείγοντα που το 50% όσων έχουν εισαχθεί περίμεναν λιγότερο από μια ώρα στα επείγοντα και αυτό σημαίνει πάρα πολλά.

«Το αρνητικό μάς βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι»

Μας δείχνει όμως και σε κάποια νοσοκομεία, μην μου πείτε να σας τα πω αυτή τη στιγμή, δείχνει για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο ότι οι ασθενείς έχουν κάνει παρατήρηση στην καθαριότητα. Αυτό δόθηκε ο χρόνος στον διοικητή και όταν λέμε χρόνο είναι χρόνος ημερών μιας δυο εβδομάδων να διορθώσει.

Και εγώ θα παρακαλέσω εδώ όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται, κυρίως αυτοί που έχουν αρνητική γνώμη γιατί αυτό μας βοηθάει. Βοηθάει το σύστημα, βοηθάει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την διοίκηση να γίνουμε καλύτεροι.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την αρνητική εμπειρία, μας βοηθάει, ένα σύστημα ειδικά ένα σύστημα υγείας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ζωντανός οργανισμός, πολύ δύσκολος, πολύ περίπλοκος. Το αρνητικό μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι, σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε τον επόμενο ασθενή για να γίνει αυτό και αυτό καλώ όλους τους όλους τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται λαμβάνουν sms στις 5 μέρες από την έξοδο από το νοσοκομείο.

Είναι 5 λεπτά, 30 ερωτήσεις. Είναι 5 λεπτά από το χρόνο τους να απαντήσουν αυτές τις ερωτήσεις γιατί βοηθάνε τον επόμενο ασθενή. Το Υπουργείο θα παρεμβαίνει, είναι συνδεδεμένο στην αξιολόγηση των διοικητών. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα στους διοικητές, διαφορετική επιλογή δηλαδή.

Έχει ποινή η οποία μπορεί να φύγει, αν ένας διοικητής παίρνει συνεχώς το νοσοκομείο του, δεν έχει καλή βαθμολογία και σε πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξει στην καθαριότητα, στο φαγητό όλα αυτά, Ναι, δεν κάνει για διοικητής, δεν χρειάζεται κάτι άλλο».