Κακοποιοί εισέβαλαν σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο, έριξαν πόρτα με ΙΧ με στόχο να φτάσουν σε χρηματοκιβώτιο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα στην οδό Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, όταν οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν παραβιάζοντας πόρτα.

Επέβαιναν σε ΙΧ όχημα το οποίο με την όπισθεν έσπασε πόρτα ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να εμβολίσουν ακόμη μία πόρτα, καθώς είχαν στόχο το χρηματοκιβώτιο το οποίο δεν κατάφεραν τελικά να αποσπάσουν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την αστυνομία έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.