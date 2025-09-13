Ένας 66χρονος στη Μυτιλήνη «σκηνοθέτησε» ληστεία σε βάρος του, ωστόσο η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης εξιχνίασε την υπόθεση και ο ίδιος συνελήφθη κατηγορούμενος για το αδίκημα της ψευδούς καταγγελίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί καταγγελία του 66χρονου στις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την οποία βραδινές ώρες χθες 12 Σεπτεμβρίου στον εμπορικό λιμένα Μυτιλήνης, άτομο αγνώστων στοιχείων αφαίρεσε από την κατοχή του με σωματική βία, τσάντα που περιείχε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο τραπεζικές κάρτες, πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ και κλειδιά, ενώ προκάλεσε και φθορές στο κινητό του τηλέφωνο.

Κατά τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και κυρίως των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε το υποτιθέμενο «θύμα», προέκυψε ότι ο 66χρονος κατήγγειλε ψευδώς το προαναφερόμενο περιστατικό, προκειμένου να αιτιολογήσει στο οικογενειακό του περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ίδιος δαπάνησε το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.