Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε ενοικιαζόμενη κατοικία και τραυμάτισε με μαχαίρι μια 25χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, αποσπώντας χρηματικό ποσό και προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:00 στην περιοχή Κύψα, σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση. Ο δράστης φέρεται να πλησίασε την κατοικία, να μπήκε στον χώρο όπου διέμενε η 25χρονη και αφού τη μαχαίρωσε στο πόδι, της άρπαξε 2.000 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται εάν η ληστεία συνδέεται με την απόδραση ενός 27χρονου Αλβανού από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας, η οποία σημειώθηκε χθες, χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να το συνδέουν.