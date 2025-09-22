Η Μάλτα πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού. Η χώρα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων κρατών που έχουν ήδη προβεί στην ίδια κίνηση.

Την προηγούμενη ημέρα, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, μια κίνηση που αποσκοπεί στην προώθηση της λύσης των δύο κρατών ως μέσο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Γαλλία και αρκετά ακόμη κράτη αναμένεται να λάβουν αντίστοιχη απόφαση εντός της ημέρας, ενισχύοντας τη διεθνή τάση αναγνώρισης της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Η στάση της Μάλτας και οι διπλωματικές ισορροπίες

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τα σχέδια αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, ωστόσο η τότε συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών είχε αναβληθεί. Η Μάλτα υποστηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες για λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη, Γιάσερ Αραφάτ, είχε διαμείνει στη νήσο για αρκετά χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τις μακροχρόνιες σχέσεις της Μάλτας με την παλαιστινιακή κοινότητα.

Αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σημειώνοντας πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Μάλτα αποτελεί «ιστορική» απόφαση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.