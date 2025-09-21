Tο Ισραήλ απορρίπτει τη μονομερή αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σε επίσημη ανακοίνωση, το υπουργείο τονίζει ότι η σχετική δήλωση από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες δεν προάγει την ειρήνη, αλλά αντίθετα επιδεινώνει την αστάθεια στην περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές για μια μελλοντική ειρηνική λύση.

Το Τελ Αβιβ χαρακτηρίζει αυτή την ενέργεια ως “ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα”, τονίζοντας ότι απορρίπτει κάθε απόπειρα επιβολής αποσπασματικών ή μη ρεαλιστικών προτάσεων που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε επισφαλή σύνορα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επισημαίνει ότι “η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη”.

Τέλος το υπουργείο Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι, αν οι χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους επιθυμούν πραγματικά τη σταθερότητα στην περιοχή, θα πρέπει να επικεντρώσουν τις ενέργειές τους στην άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς, προκειμένου να απελευθερώσει άμεσα τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της.

Νετανιάχου: Προς δυτικούς ηγέτες που αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο κράτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στην δημοσιότητα το γραφείο του.

“Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία”, δήλωσε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

“Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη”, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς και Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.