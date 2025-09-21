Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε την Athens Kallithea για τη 2η αγωνιστική της Super League 2. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν χάρη στο τέρμα του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου στο 15ο λεπτό (1-0) μιας φορτισμένης συναισθηματικά αναμέτρησης, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου!

Ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά από έμφραγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός φιλικού παλαιμάχων ανάμεσα σε εκείνους του Ερυθρού Αστέρα και τους αντίστοιχους της Παντίνσκα Σκέλα.

Ο Σέρβος κεντρικός μέσος έφτασε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης τον Αύγουστο του 2011, ως δανεικός από τη γαλλική Λανς. Με τους «κυανέρυθρους» πραγματοποίησε 16 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν ως βασικός. Στις αναμετρήσεις που αγωνίστηκε, ο Πανιώνιος πανηγύρισε επτά φορές τη νίκη, δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ γνώρισε την ήττα επτά φορές.

Ως φόρος τιμής στη μνήμη του Σέρβου πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην ανάπαυλα του πρώτου εντός έδρας αγώνα, του Ιστορικού. Φυσικά, οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει, τέτοιου είδους ενέργειες να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ωστόσο, εκείνη τη χρονική στιγμή η ομάδα της Καλλιθέας, γιόρτασε τα 135 χρόνια από την ίδρυσή της. Έτσι, προτιμήθηκε η μνήμη του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς να να τιμηθεί πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.