Η μερική ηλιακή έκλειψη του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει παγκοσμίως στις 8:29 μ.μ. ώρα Ελλάδας (1:29 μ.μ. EDT / 17:29 GMT), με το μέγιστο σημείο της να σημειώνεται στις 10:41 μ.μ. ώρα Ελλάδας (3:41 μ.μ. EDT / 19:41 GMT). Η κορύφωση του φαινομένου, κατά την οποία η Σελήνη θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Ήλιου, διαφοροποιείται χρονικά αναλόγως της γεωγραφικής θέσης των παρατηρητών. Σύμφωνα με το Time and Date, μόλις 16,6 εκατομμύρια άνθρωποι — ποσοστό 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού — θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το φαινόμενο απευθείας. Για όσους δεν βρίσκονται εντός της ζώνης ορατότητας, θα διατεθεί ζωντανή μετάδοση μέσω του Space.com, συνοδευόμενη από live blog που θα καλύπτει αναλυτικά τις εξελίξεις.

Παρακολούθηση με ασφάλεια

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η παρακολούθηση της έκλειψης δεν πρέπει να γίνεται με απλά γυαλιά ηλίου, καθώς δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η χρήση ειδικών ηλιακών φίλτρων, όπως γυαλιά έκλειψης ή φίλτρα για τηλεσκόπια και κιάλια, με στόχο την αποφυγή σοβαρών βλαβών στην όραση.

Η τελευταία μερική έκλειψη Ηλίου του 2025 – Σύνδεση με τον Σάρο 154

Η τελευταία ηλιακή έκλειψη του 2025 θα έχει μερικό χαρακτήρα και θα είναι ορατή αποκλειστικά στον Νότιο Ειρηνικό, στη Νέα Ζηλανδία και σε τμήματα της Ανταρκτικής. Το φαινόμενο ακολουθεί χρονικά την ολική έκλειψη Σελήνης της 7ης Σεπτεμβρίου. Το μέγιστο της μερικής έκλειψης θα καταγραφεί στις 22:41 (ώρα Ελλάδας) της 21ης Σεπτεμβρίου, με μέγεθος 0,8550. Εκείνη την περίοδο, ο Ήλιος θα βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου και η Σελήνη θα απέχει 4,6 ημέρες από το απόγειό της. Η έκλειψη εντάσσεται στον κύκλο Σάρος 154 και αποτελεί την έβδομη μερική έκλειψη της συγκεκριμένης σειράς. Ο Σάρος 154 περιλαμβάνει συνολικά 71 εκλείψεις (7 μερικές, 17 δακτυλιοειδείς, 3 υβριδικές, 36 ολικές και 8 μερικές στο τέλος). Η ακολουθία ξεκίνησε το 1917 και θα ολοκληρωθεί το 3179, με όλες τις εκλείψεις να λαμβάνουν χώρα όταν η Σελήνη βρίσκεται στον καταβιβάζοντα σύνδεσμο.

Για όσους δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ορατότητας, η ψηφιακή παρακολούθηση μέσω πλατφορμών δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο φαινόμενο από απόσταση.