Ένα βιολί που ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία στη Βρετανία, με την τιμή του να εκτιμάται έως και τις 300.000 αγγλικές λίρες. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Γκλόστερσαϊρ τον επόμενο μήνα, από τον οίκο Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου.

Το μουσικό όργανο, κατασκευασμένο το 1894, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα που ανήκαν στον διάσημο επιστήμονα. Μαζί με το βιολί, θα βγουν στο σφυρί και άλλα προσωπικά είδη του Άλμπερτ Αϊνστάιν, όπως μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που χάρισε σε φίλο του το 1932.

Ο Κρις Άλμπουρι, ειδικός σε ιστορικά αναμνηστικά, δήλωσε στο BBC ότι νιώθει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την πώληση των «εξαιρετικά ιστορικών αντικειμένων».

Το συγκεκριμένο βιολί, τύπου Zunterer σε φυσικό μέγεθος, θεωρείται το πρώτο που αγόρασε ο ίδιος ο Αϊνστάιν. Τα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν στη δημοπρασία είχαν δοθεί από τον Αϊνστάιν στον φίλο και συνάδελφό του φυσικό, Μαξ φον Λάουε, στα τέλη του 1932.

Η διαδρομή των αντικειμένων και η ιστορική τους σημασία

Μετά την παραχώρηση των αντικειμένων, ο Αϊνστάιν αναγκάστηκε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαφύγει από την αυξανόμενη απειλή του αντισημιτισμού και του ναζισμού στη Γερμανία. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μαξ φον Λάουε δώρισε τα προσωπικά αντικείμενα του Αϊνστάιν σε μία γνωστή του και θαυμάστρια του μεγάλου επιστήμονα, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ. Σήμερα, η δισέγγονή της τα διαθέτει προς πώληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλο ένα βιολί που ανήκε στον Αϊνστάιν και τού είχε προσφερθεί ως δώρο όταν έφτασε στις ΗΠΑ το 1933, πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη το 2018 έναντι 516.500 δολαρίων (370.000 λίρες).