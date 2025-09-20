Τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 παραβίασαν για περίπου δώδεκα λεπτά τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή (12/9) – και κατ’ επέκταση του ΝΑΤΟ – πετώντας χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Ιταλικά F-35, που επιχειρούν στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης της Συμμαχίας, απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

Η Εσθονία κατήγγειλε την ενέργεια ως «άνευ προηγουμένου ωμότητα», ενώ το ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «νέο δείγμα επικίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Το περιστατικό ήρθε μόλις δέκα ημέρες μετά την είσοδο περίπου 20 drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Le Monde, τέτοια συμβάντα καταδεικνύουν τόσο τις αδυναμίες της αντιαεροπορικής άμυνας της Συμμαχίας όσο και τη στρατηγική της Μόσχας να διατηρεί σταθερή πίεση πέρα από το ουκρανικό μέτωπο.

Η Εσθονία στο επίκεντρο

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσαχκνά, υπενθύμισε ότι η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τέσσερις φορές μέσα στο 2025 τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, η οποία δεν διαθέτει δικά της μαχητικά αεροσκάφη και βασίζεται αποκλειστικά στη συνδρομή των συμμάχων της. Η κατάσταση αυτή εντείνει την ανησυχία στις χώρες της Βαλτικής για την «αυξανόμενη επιθετικότητα» της Μόσχας.

Στρατιωτικές ασκήσεις και αντιδράσεις

Οι εντάσεις συμπίπτουν με μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις. Η Ρωσία ολοκλήρωσε πρόσφατα τη «Zapad-2025» στη Λευκορωσία, με περίπου 15.000 στρατιώτες – πολύ λιγότερους από τους 200.000 του 2021 – αλλά με προσομοιώσεις χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η συμμετοχή Ινδών στρατιωτών μαζί με αγήματα από το Ιράν, το Μάλι και τη Μπουρκίνα Φάσο, παρουσιάζοντας ένα «αντίπαλο μοντέλο» στον δυτικό κόσμο.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ ετοιμάζει τη δική του ναυτική άσκηση «Neptune Strike» (22–26 Σεπτεμβρίου), με συμμετοχή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, γερμανικών, σουηδικών και φινλανδικών πλοίων, καθώς και μιας γαλλικής φρεγάτας.

Κλιμάκωση ανησυχίας

Η Μόσχα διέψευσε την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε είσοδος στον εσθονικό εναέριο χώρο. Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις, η ένταση παραμένει.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοια περιστατικά λειτουργούν ως μήνυμα ισχύος και δοκιμή αντοχών προς το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου.

Η Εσθονία και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες, χωρίς ισχυρή δική τους αεράμυνα, αναζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή των συμμάχων, θεωρώντας ότι οι κινήσεις της Ρωσίας δεν περιορίζονται μόνο στην Ουκρανία, αλλά στοχεύουν συνολικά την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης.