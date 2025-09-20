Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες αργίες της χρονιάς. Τα Χριστούγεννα, σε αντίθεση με το Πάσχα που αλλάζει ημερομηνία κάθε χρόνο, έχουν σταθερή ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου. Το 2025, η γιορτή πέφτει Πέμπτη και η επόμενη ημέρα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (Σύναξη της Θεοτόκου), είναι επίσης αργία. Αυτό δημιουργεί ένα τετραήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο, ιδανικό για ταξίδια, γιορτινές αποδράσεις ή στιγμές χαλάρωσης με οικογένεια και φίλους.

Οι τελευταίες αργίες του 2025

Πριν τα Χριστούγεννα, υπάρχει η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2025 πέφτει Τρίτη. Με την προσθήκη μιας ημέρας άδειας, μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα ακόμη τετραήμερο διάλειμμα.

Πότε είναι τα Χριστούγεννα το 2025;

Η Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είναι η ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ η Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου εορτάζεται η Σύναξη της Θεοτόκου και οι δύο ημέρες είναι επίσημες αργίες.

Τελευταίες αργίες πριν το νέο έτος

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, απομένουν η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) και η Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου).

Πώς να αξιοποιήσεις το τετραήμερο των Χριστουγέννων

Η περίοδος αυτή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για ολιγοήμερο ταξίδι, γιορτινή απόδραση ή ξεκούραση στο σπίτι με οικογένεια και φίλους.