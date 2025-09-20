Έως το τέλος Νοεμβρίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου που κατέβαλαν μέσα στο 2024, με το ποσό να φτάνει έως και τα 800 ευρώ. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται προσαύξηση, με το ύψος της επιστροφής να ανέρχεται έως και τα 900 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές η επιστροφή διαμορφώνεται σταθερά στα 800 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δικαιούχος δεν θα αποκλειστεί από την επιστροφή ενοικίου. Όσοι δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 στη φορολογική δήλωση Ε1 του 2024 έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο, δηλώνοντας τον αριθμό του μισθωτηρίου. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου μίσθωσης, καθώς αυτή θα ληφθεί υπόψη για την ενίσχυση.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας επισήμανε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διασταυρώσεις. Όπως τόνισε ο ίδιος, «Θα κάνουμε κάθε νόμιμη διαδικασία ώστε να λάβουν οι συμπολίτες μας το ποσό που δικαιούνται».

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Η επιδότηση ενοικίου αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική στέγη. Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ, ενώ παρέχεται επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ. Για τις φοιτητικές κατοικίες, το ποσό ορίζεται σταθερά στα 800 ευρώ και θα καταβληθεί αυτόματα, βάσει των φορολογικών δηλώσεων που θα έχουν υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Το εισόδημα των άγαμων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το όριο διαμορφώνεται στις 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο είναι 31.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο είναι 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ενώ για τους φοιτητές δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

Η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό με επιτόκιο 8,76% και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια. Στόχος της διαδικασίας είναι η στήριξη να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.