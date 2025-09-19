Σε ανακοίνωση-τομή για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μόσχα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ίδια έκανε λόγο για τις «μεγαλύτερες επιθέσεις» που έχουν εξαπολυθεί ως τώρα εναντίον της Ουκρανίας, ενώ έδωσε έμφαση στην πρόσφατη επίθεση που έπληξε το γραφείο της ΕΕ στο Κίεβο και στις παραβιάσεις ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Σκληρές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας

Οι νέες κυρώσεις διαρθρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες, με πρώτο τον τομέα της ενέργειας. Το πακέτο εισάγει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG στις αγορές της ΕΕ, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο μειώνεται στα 47,60 δολάρια. Παράλληλα, επιβάλλονται κυρώσεις σε άλλες 118 μονάδες του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου», αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των υπό κυρώσεις πλοίων της ΕΕ σε πάνω από 560.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Πρόεδρος στους ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας. «Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, Rosneft και Gazprom Neft, τίθενται πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ άλλες εταιρείες θα υπαχθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων». Επεσήμανε επίσης ότι το νέο πακέτο στοχεύει όσους παραβιάζουν τις κυρώσεις, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο. «Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, εταιρείες σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυστηρότερες διαδικασίες για τα οικονομικά «παραθυράκια»

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας αφορά τα οικονομικά παραθυράκια που χρησιμοποιεί το ρωσικό καθεστώς για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις. Η ΕΕ επιβάλλει πλέον απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον ρωσικές τράπεζες, καθώς και σε τράπεζες τρίτων χωρών, προσπαθώντας να περιορίσει τη ροή κεφαλαίων προς τη Μόσχα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά τα περιοριστικά μέτρα επεκτείνονται σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, με απαγόρευση συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών. Η λίστα κυρώσεων διευρύνεται με εξωτερικές τράπεζες που σχετίζονται με ρωσικά εναλλακτικά συστήματα πληρωμών, ενώ περιορίζονται οι συναλλαγές με οντότητες εντός ειδικών οικονομικών ζωνών.

Στο στόχαστρο εταιρείες τεχνολογίας και πολεμικού υλικού

Ο τρίτος άξονας εστιάζει σε νέους άμεσους περιορισμούς στην εξαγωγή ειδών και τεχνολογιών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική μηχανή. Προστίθενται 45 επιπλέον εταιρείες, τόσο στη Ρωσία όσο και σε τρίτες χώρες, οι οποίες, όπως σημείωσε η Πρόεδρος, «παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

Σημαντικές επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία

Όπως σημείωσε η φον ντερ Λάιεν, οι κυρώσεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στη ρωσική οικονομία. Το βασικό επιτόκιο διατηρείται στο 17%, ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, και η πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια και έσοδα συνεχώς περιορίζεται.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέο σχέδιο χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας. «Με τα μετρητά που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημίωσης. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα θιγούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις. Θα παρουσιάσουμε την πρόταση σύντομα», κατέληξε η Πρόεδρος.