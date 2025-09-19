Εσωτερικό «τζαρτζάρισμα» σημειώθηκε μόλις έκλεισε το μικρόφωνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και έκλεισαν οι πόρτες της αίθουσας συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ.

Ο βουλευτής ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος είχε ένσταση με τη διαδικασία εκλογής διά βοής του Μαξίμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της ΚΟ και ζήτησε να στηθεί κάλπη.

Ο πρωθυπουργός τον ρώτησε εάν θέλει να είναι και ο ίδιος υποψήφιος αλλά ο βουλευτής σχολίασε ότι δεν τηρείται ο κανονισμός. «Ζητάω κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στη ψηφοφορία του καλοκαιριού», είπε παραπέμποντας στο θέμα της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές γαλάζιες ψήφους, που είχε προκαλέσει δυσφορία στην ΚΟ.

«Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», φέρεται να είπε ο Χαρακόπουλος, επιχειρώντας αποσυμπίεση.