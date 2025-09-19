Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ACEA (Ανθρώπων των Κατασκευαστών Αυτοκινήτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι νέες εγγραφές αυτοκινήτων στην ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο του 2025 παρουσιάζουν ελαφρά πτώση ~0,7 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Παρ’ ότι ο συνολικός αριθμός πέφτει, η εικόνα αλλάζει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: τα μοντέλα με μπαταρίες (battery-electric) κατέχουν πλέον 15,6 % της αγοράς, έναντι περίπου 12,5 % πέρυσι, ενώ τα υβριδικά φτάνουν σχεδόν στο 34,7 %.

Τα plug-in hybrid αυτοκίνητα σημειώνουν πολύ μεγάλη αύξηση, με πάνω από 56 % YoY αύξηση για ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία.

Στον αντίποδα, τα βενζίνης και diesel οχήματα βλέπουν πτώση του μεριδίου τους σε όλα τα βασικά ευρωπαϊκά μέρη. Η τάση καταγράφει στροφή προς καθαρότερες λύσεις — αν και υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση ή οπισθοχώρηση.