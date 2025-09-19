Tο smart #5 απέσπασε αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), επιτυγχάνοντας την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία από όλα τα μεγάλα SUV που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια του 2025 όσον αφορά στην ασφάλεια.

Κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει επίσης ότι κάθε μοντέλο της τρέχουσας γκάμας της smart — το smart #1, το smart #3 και πλέον και το smart #5 — φέρει την κορυφαία αξιολόγηση του Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της μάρκας στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.