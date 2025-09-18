Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης της ΔΕΑΒ σχετικά με την ποινή του Παναθηναϊκού για τα έκτροπα που σημειώθηκαν στον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-2.

Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού δέχθηκαν επίθεση με… καρέκλες, που έσπασαν οπαδοί της ομάδας και ενώ τα έκτροπα καταγράφηκαν από τον παρατηρητή του αγώνα, αλλά και από τις κάμερες, με την ΔΕΑΒ να μην έχει άλλη επιλογή, από την τιμωρία της έδρας του «τριφυλλιού», όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Σύμφωνα με πηγές αυτή καθυστέρησε με άνωθεν εντολή, τόσο ώστε να προκύψει θέμα πενθημέρου και να μην τιμωρηθεί με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών το «Απόστολος Νικολαΐδης» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως θα έπρεπε.

Επιπλέον και σύμφωνα με πηγές, καταγγέλλεται η προνομιακή μεταχείριση του Παναθηναϊκού σε ό, τι αφορά και την χρήση του ΟΑΚΑ, με παράνομη σύμβαση που συντάχθηκε και υπογράφηκε στο Μαξίμου και όχι στη ΓΓΑ ή στο υπουργείο Αθλητισμού. Η σύμβαση τον Απρίλιο του 2025, με την οποία ένα κρατικό γήπεδο, το ΟΑΚΑ, παραχωρήθηκε αποκλειστικά ως το 2027 σε μια ομάδα, είναι παράνομη και καταχρηστική, καθώς ο Νόμος ξεκαθαρίζει, ότι κανείς δεν δύναται να έχει την αποκλειστικότητα χρήσης ενός δημόσιου σταδίου, το οποίο έχουν τη δυνατότητα και άλλοι να το χρησιμοποιούν.

Επισημαίνεται, ότι και η ΠΑΕ Κηφισιά επιθυμούσε να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, η ΠΑΕ των βορείων προαστίων προτίθεται να μπει σε διαδικασία κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων, για την παράνομη σύμβαση ανάμεσα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το ΟΑΚΑ.