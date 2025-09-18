«Μάχη» σε δύο πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Σητεία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κάμπος Χανδρά στη Σητεία Λασιθίου. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται σταδιακά, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο. Η κατάσβεση ωστόσο δυσχεραίνεται εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Το δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στον οικισμό Δρύμισκο του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό έσπευσαν άμεσα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, παρά τις καιρικές συνθήκες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της επικινδυνότητας.